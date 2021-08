"이 시국에 '회사 안간다 앗싸?'…대선 후보가 할 말이냐" 김남국, 尹 직격

[아시아경제 김소영 기자] 김남국 더불어민주당 의원이 국민의힘 대권 주자인 윤석열 전 검찰총장의 사회관계망서비스(SNS) 활동을 두고 "친근한 모습으로 올리는 그의 SNS는 친근하지 않다. 국민의 어려움은 외면하고 작위적으로 정치적인 이미지만을 쥐어짜듯 만들어내려고 해서 오히려 불편하다"고 직격했다.

김 의원은 7일 자신의 페이스북을 통해 '국민에게 진짜 상처 주는 부적절한 발언'이라는 제목의 글을 올리며 "이게 지금 대통령 후보가 할 말인가"라며 이같이 질타했다.

그는 "언제 끝날지 모르는 코로나로 온 국민이 지쳐있고 힘겨워하고 있다. 어제 사회적 거리두기가 다시 2주 연장되어 자영업자들은 정말 너무나 고통스러워하고 있는 상황"이라고 말문을 열었다.

이어 "그런데 '아빠 회사 안 간다 앗싸???' 대통령 후보가 한가로이 반려견들과 노는 사진을 이 시국에 올리는 것이 적절하다고 생각하는지 묻고 싶다"고 비판했다.

그러면서 "정말 해도 해도 너무하다. 지금은 꼭 정치인이 아니더라도 조심, 조심하면서 다니고, 코로나로 인해 어려워진 자영업자와 여러 영업 피해 업종들을 걱정한다"며 "그런데 대통령 후보자가 확진자와 접촉해서 회사 안 가도 된다고 '앗싸'하고 신난다는 식의 글을 올려야 되겠느냐"고 일갈했다.

김 의원은 또 "보좌진에서 아무도 말리지 않던가?"라며 "그리고 국회 방역 수칙을 위반하고 103명의 의원실을 돌아다닌 것에 대해서도 당연히 사과가 있어야 하고, 적어도 일정 기간 자숙해야 하는데도 그런 모습을 찾을 수 없다는 것을 도무지 이해하기 어렵다"고 지적했다.

그러면서 "명백하게 잘못한 것에 대해서 사과하지도 않고, 자숙하지도 않는 그의 오만한 태도가 안하무인으로 느껴진다"며 "제발 상식적인 생각과 행동으로 정치를 했으면 한다"고 했다.

앞서 윤 전 총장은 국회 방문에서 있었던 코로나19 확진자와의 접촉으로 충남 아산 현충사와 윤증 고택 방문 등의 일정을 취소하고 코로나 검사 후 자택에 머물렀다.

이날 반려견 토리 인스타그램에는 "아빠 회사 안 간다 앗싸"라는 글과 함께 윤 전 총장이 반려견들과 함께 휴식하는 모습이 올라왔다.

