[아시아경제 김혜민 기자] 일본 도쿄의 전철에서 흉기 난동이 일어나 최소 9명이 부상을 입었다.

7일 NHK방송에 따르면 전날 오후 8시30분경 세타카야구를 지나던 오다큐선 전철 안에서 30대 남성이 무차별적으로 흉기를 휘둘러 승객 9명이 다쳤다.

경찰은 9명 모두 의식이 있는 상태라고 전했지만, 20대 여성은 등 부위 등 7곳을 찔려 중상을 입었다고 밝혔다.

용의자는 범행 후 긴급 정차한 전철에서 내려 도주했다가 1시반 반 뒤인 오후 10시쯤 현장에서 6㎞ 떨어진 편의점에서 체포됐다.

일본 경찰은 살인 미수 혐의로 용의자를 체포해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr