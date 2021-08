"남혐이다" vs "별걸 다 트집" '손가락 논란', 어떻게 생각하십니까

"레고인형도 남성혐오냐" vs "의도적인 게 확실"

인천교통공사, 오늘(6일) 중 포스터 철거 예정

[아시아경제 나예은 기자] 인천지하철 역사 스크린도어에 부착된 포스터에 "남성 혐오를 뜻하는 손가락 모양이 사용됐다"는 주장이 제기된 가운데, 네티즌들은 해당 게시물에 엇갈린 반응을 보이고 있다.

6일 한 온라인 커뮤니티에 전날(5일) '인천 지하철 세이프도어 근황(feat. 그 손 모양)'이라는 제목으로 인천지하철 역사 스크린도어에 부착돼 있다는 포스터 사진이 담긴 게시글이 올라왔다.

황사·미세먼지와 관련한 생활수칙을 안내하는 내용이 담긴 해당 포스터에 등장하는 인물은 엄지와 검지 손가락을 집게 모양으로 벌린 채 창문을 열거나 닫고 과일을 씻는다. 해당 커뮤니티 이용자들은 이 손 모양이 일부 여성 커뮤니티에서 남성 성기를 비하하며 조롱하는 의미로 사용하는 것과 비슷하다고 주장했다.

사진을 올린 누리꾼은 '그린 사람도 저걸 보면서 이상하다는 느낌이 안 드냐'며 '레고 손가락을 붙여놨다'고 말했다. 일부 누리꾼들도 "왜 저 손 모양을 하고 과일을 씻느냐" "이건 의도적인 게 확실하다" 등의 반응을 보였다.

반면 다른 누리꾼들은 "별걸 다 가지고 트집이다" "저게 남성혐오라고 우기는 사람들이 더 이상하다" "레고인형도 남성혐오라고 할거냐" "가지가지한다"라고 비판했다.

논란이 되자 인천교통공사 관계자는 "행안부에서 황사와 미세먼지 행동요령을 홍보해달라고 지방자치단체에 공문을 보냈고 이에 따라 인천시가 광고대행업체에 의뢰해 홍보물이 부평역사 1곳에 부착된 것으로 알고 있다"며 "인천시에서 오늘 중 철거를 할 예정"이라고 말했다.

이에 인천교통공사 홈페이지에는 '해당 홍보물 철거를 결정한 사유를 문의합니다', '홍보포스터 철거는 자원 낭비입니다', '말도 안 되는 억지 논리에 대응하지 말아 주세요' 등 문의 글이 쇄도하고 있다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr