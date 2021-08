[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 여성 언론인 성추행 혐의로 경찰조사를 받은 오태완 경남 의령군수가 불구속기소 의견으로 검찰에 송치됐다.

경남지방경찰청 여성대상범죄특별수사팀은 강제추행 혐의로 오 군수를 송치했다고 6일 밝혔다.

오 군수는 올해 6월 17일 경남 의령 한 식당에서 일부 군청 출입 기자들과 저녁 모임을 하던 중 한 여성 언론인을 추행한 혐의를 받고 있다.

당시 오 군수는 피해자의 손목을 잡아끌며 "나 화장실 가는데 같이 가자, 밑에도 붉은지 보여줄게"라는 희롱성 발언을 한 것으로 파악됐다.

의혹이 제기된 뒤 오 군수는 사실무근이라며 이번 사태 배후에 정치적 이익을 노리는 불순한 배후세력이 있다는 기자회견을 했다.

경찰 관계자는 "일부 혐의가 입증될 만한 부분을 확인했으나 아직 양측 주장이 팽팽하게 맞서 구체적인 내용은 말해주기 어렵다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr