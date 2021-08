[아시아경제 박지환 기자] LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 7,880 전일대비 270 등락률 -3.31% 거래량 2,271,328 전일가 8,150 2021.08.06 10:48 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“한국비엔씨” 후속! 역대급 바이오株! 시원하게 터집니다!LG헬로, '장윤정의 도장깨기' 29일 첫방송… "숨은 노래 고수 발굴 프로젝트" close 은 6일 2분기 연결기준 영업이익이 104억원으로 전년 동기 대비 9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

같은 기간 매출액은 2720억원으로 0.7% 늘어났다. 당기순이익은 61억원으로 6.1% 증가했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr