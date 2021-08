애플뮤직, 韓신인 아티스트 전세계 소개…첫 타자는 '위클리'

'업 넥스트 코리아' 첫 아티스트 선정

[아시아경제 차민영 기자] 애플 뮤직이 한국 신인 아티스트를 전 세계에 소개하는 '업 넥스트 코리아' 프로그램 첫 아티스트로 '위클리'를 선정했다고 6일 밝혔다.

업 넥스트 프로그램은 전 세계 애플 뮤직 에디터들이 매달 주요 국가별 주목해야할 신인 아티스트 한 팀을 발굴하는 프로그램이다. 업 넥스트 플레이리스트 등 애플 뮤직의 글로벌 플랫폼을 통해 아티스트의 지속적인 성장을 도모하는 것을 목표로 한다.

위클리는 "업 넥스트 코리아의 첫 아티스트로 위클리가 선정돼 영광"이라며 "위클리만의 K-하이틴 매력을 통해 전세계의 K-팝 팬 여러분께 기분 좋은 에너지 전해 드릴 예정"이라고 밝혔다.

지난해 6월 데뷔한 7인조 걸그룹인 위클리는 지난 4일 네 번째 미니앨범 '플레이 게임: 홀리데이'를 공개했다. 여행의 설렘과 추억을 주제로 한다.

한편, 애플 뮤직은 방탄소년단(BTS), 나얼, 기리보이, 잔나비, 빈지노 등 한국 아티스트의 여름 음악 플레이리스트도 독점 공개했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr