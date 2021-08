AI가 경운기 끌어준다…딥러닝 기술 돌려 흙 부수고 주행 최적화

자율주행 트랙터 산업화 기반 마련

농진청 "무인 농업시대 성큼"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 인공지능(AI)이 경운기 운전을 방해하는 흙 무더기 등을 알아서 인식해 주행 경로 조정을 돕는 기술이 개발됐다.

농촌진흥청은 트랙터 자율주행 기술을 개발했다고 4일 밝혔다.

트랙터에 설치된 카메라로 흙길을 찍은 뒤 심층학습(딥러닝) 기술을 돌리는 체계다. AI가 경운기의 길을 막는 흙 부수기 작업이 얼마나 진행됐는지 분석한 뒤 주행 기준선과의 오차만큼 주행 방향을 조절한다. 이 기술을 활용해 시속 3km로 직진 자율주행을 했더니 발생한 오차는 ±9.5cm 이내였다. 운전자가 직접 몰았을 때의 ±21.2cm보다 두 배 이상 오차가 작았다.

기술 개발을 통해 비용 절감이 가능해질 것으로 전망된다. 기존의 위성 항법 시스템까지 동원하지 않아도 AI의 영상 정보만 돌리면 되기 때문이다. 순간적으로 장애물을 인식하고 돌발 상황에 대처하기도 편해졌다.

이미 기술 산업재산권 출원을 마쳤고 관련 업체가 완성도를 더 높인 뒤 실용화할 방침이다.

아울러 농진청은 고정밀 측위 시스템을 활용한 트랙터 자율주행 고도화 기술도 개발했다. 측위 시스템이란 트랙터가 현 위치와 속도, 경로 등을 인식하도록 하는 위치결정 기술을 의미한다. 측위 시스템의 정밀도가 높아지면 작업 경로를 미리 설정한 뒤 상황에 맞게 직진 주행, 선회 등을 할 수 있게 된다.

농기계 업체가 직진 자율주행 기술을 트랙터에 적용해 농촌에 보급하고 선회, 장애물 인식 및 회피 등 고도화된 기술을 산업화할 계획이다.

강금춘 농진청 스마트팜개발과 과장은 "농진청이 개발한 기술이 농촌 현장에 빠르게 적용될 수 있도록 산·관·연 협력 체계를 구축하고 정책, 지원 사업, 검·인증 기준 등을 조기에 마련할 계획"이라며 "산업화 이후 머지않아 무인 농업시대가 현실이 될 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr