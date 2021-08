합천군의회, 8월 정례간담회 개최

군정 주요 업무계획 및 현안 보고 청취



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군의회는 3일, 8월 첫 번째 정례간담회를 열어 '8월 군정 주요 업무계획' 및 '(가칭)재단법인 합천교육발전위원회 설립계획' 보고를 청취하고, 의회 운영 방향에 대해 협의했다.

의원들은 군정 주요 사업 추진에 따른 조사용역 실시나 전국규모 행사 추진에 있어 지역경제 활성화에 실효성이 있도록 인프라 관리 등 세심하고 면밀한 사업 추진이 필요하다고 말했다.

또한 작년 8월 댐 하류 수해 원인조사위원회의 결과 발표에 대해 집행부가 더욱 적극적인 대응이 필요하다고 주문했다.

배몽희 의장은 인사말에서 “무더위와 코로나19 방역단계 격상으로 군민이 힘들지만 철저한 방역 수칙 준수로 더 이상의 확산을 막고 위기를 극복하자”며 “또한 태풍과 집중호우 피해가 발생하지 않도록 재해 위험 지역에 대한 예찰을 강화해 안전한 여름나기를 빈틈없이 해 줄 것”을 당부했다.

