프리미엄 유아브랜드 ‘르소메’ 리뉴얼기념, 클래식 기저귀 특가 이벤트

유니크 프리미엄 유아브랜드 르소메(Le sommet)가 브랜드 리뉴얼을 기념하며, 르소메 클래식(Classic)기저귀 특가 행사를 진행한다.

르소메 기저귀는 독일 더마 테스트 최고 등급 흡수체(SAP)를 사용하며 국내 생산, 친환경 포장재 사용 등 까다로운 산후조리원 관계자와 엄마들의 눈높이를 충족한 제품으로 2017년 국내 론칭 이후 강남 일대의 고급 산후조리원을 중심으로 유통되어 프리미엄 기저귀 시장에서 입지를 굳힌 제품이다.

그동안 르소메는 부자재 원가 상승과 맞물려 가격 인상이 불가피한 상황에도 코로나 팬데믹 고통 분담 차원에서 소비자 가격을 인상하지 않았으며, 오히려 패키지와 상세페이지를 2021년형으로 새롭게 단장하고 보다 새롭고 유니크한 르소메 만의 브랜드 아이덴티티(identity)를 다지며 소비자들에게 어필한다는 계획으로 공격적 마케팅을 진행할 예정이다.

르소메 관계자는 “이번 리뉴얼을 통해 제품의 품질뿐 만 아니라 르소메의 프리미엄 이미지를 새롭게 선보이고자 했다”라며, “특가 행사를 통해 우수한 제품력을 가진 르소메 기저귀를 많은 분들이 경험할 수 있는 기회가 되었으면 한다”라고 전했다.

이번 특가 행사는 르소메 공식 네이버 스마트스토어에서 8월 2일(월)부터 8일(일)까지 1주일간 진행하며 최대 30% 할인율에 무료배송 조건으로 구매가 가능하다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr