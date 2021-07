[아시아경제 오현길 기자] 코오롱글로벌 코오롱글로벌 003070 | 코스피 증권정보 현재가 24,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 88,744 전일가 24,250 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 2417세대 대단지 '평촌 트리지아', 견본주택 개관 '본격 분양'코오롱글로벌, 2941억 규모 대전 봉명동 오피스텔 신축공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 은 양평덕평지구 지역주택조합과 1019억원 규모의 공동주택 신축공사 수주계약을 체결했다고 30일 공시했다.

