군위군, '토마토 공선회' 맞춤형 현장컨설팅 … 김영만 군수 "재배 표준화로 농가소득 향상"

'공동선별·공동출하' 규격화 된 상품으로 안정된 유통기반 구축

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 군위군은 오는 11월말까지 10회에 걸쳐 군위군 조합공동사업법인에서 운영되고 있는 토마토 공선회 농가를 대상으로 1대 1 맞춤형 현장컨설팅교육을 실시한다고 30일 밝혔다.

군위군 조합공동사업법인 2층 회의실에서 지난 28일부터 시작된 이 교육은 개장식과 함께 재배기술에 대한 이론교육으로 진행됐다.

지난해 하반기에 출범한 군위군 조합공동사업법인에서는 토마토의 공동선별·공동출하를 실천하는 농가를 대상으로 규격화를 통한 상품화로 안정된 유통기반을 구축, 농가의 수취가격을 높이는 데 주력하고 있다. 현재 군위군의 토마토 공선회 참여 농가는 20호, 올해 상반기 생산량 1300t으로 주로 전국각지로 유통되고 있다.

토마토 공선회 홍성표 회장은 "이번 교육을 통해 군위군만의 우수한 토마토를 생산하고자 하는 열망으로 회원들이 교육에 참여하게 되었다"고 전했다.

김영만 군위군수는 "재배기술 표준화로 생산량이 증가되면 군위군이 토마토의 유명산지가 되어 농가소득이 향상될 수 있을 것"이라며 기대감을 나타냈다.

