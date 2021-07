롯데제과, 가정용 아이스크림 ‘티코’ 딸기맛 출시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데제과가 가정용 아이스크림 ‘티코 딸기’를 출시했다고 30일 밝혔다.

‘티코 딸기’는 딸기 혼합물에 딸기 시럽을 넣고 딸기 초콜릿으로 겉을 감쌌다. 이번 딸기맛 출시로 ‘티코’는 다크초코맛, 밀크초코맛과 함께 3종의 라인업으로 확대됐다.

‘티코’는 상자 안에 낱 봉으로 포장된 작은 크기의 초코 아이스크림 15개가 담겨 있는 가정용 아이스크림이다. 1991년 출시돼 올해로 30살을 맞는 ‘티코’는 꾸준히 인기를 끌며 매년 100억원이상의 판매고를 올리는 효자 상품이다.

최근에는 코로나19로 인해 집콕족이 늘자 집 냉장고에 두고 간편하게 즐길 수 있는 가정용 멀티 아이스크림을 찾는 수요도 증가, ‘티코’의 매출은 2019년 약 150억원에서 작년 약 200억원으로 급증했다. 이에 롯데제과는 ‘티코’의 라인업 확대를 결정하고 초콜릿 다음으로 가장 선호도가 높은 딸기 맛을 신제품에 적용한 것이다.

롯데제과는 추후 ‘티코’에 대한 다양한 프로모션 활동을 전개하며 제품을 적극 홍보해 나갈 계획이다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr