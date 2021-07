[아시아경제 문혜원 기자] bhc는 닭가슴살 HMR 신제품 총 16종을 새롭게 출시해 HMR 라인업을 대폭 강화한다고 30일 밝혔다.

신제품은 100% 국내산 닭가슴살로 만들어졌으며 ‘수비드’, ‘홀’, ‘훈제’, ‘소시지’ 4가지로 가공 방식을 다변화해 식감에 차별화를 둬 고객 선택의 폭을 넓혔다.

수비드는 장시간 저온에서 천천히 익혀 일반 닭가슴살보다 수분 함유가 높아 부드럽다.

홀은 스팀으로 쪄내는 방식을 활용해 담백하면서도 촉촉한 육즙을 자랑한다.

훈제는 연기에 익히는 방법으로 닭가슴살을 조리하여 은은한 훈연의 풍미가 배어 있으며 소시지는 탱글탱글하게 씹히는 식감이 매력적이다.

네이버 스마트스토어, 랭킹닭컴, 허닭, 카카오톡 쇼핑, 쿠팡, 위메프, SSG닷컴, AK몰, 갤러리아몰, Hmall, NS홈쇼핑, 홈앤쇼핑 등 각종 채널에서 구매 가능하다.

