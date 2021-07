[클릭 e종목]농심, 5년만에 라면 판가 6.8% 인상…주가 바닥 "목표 50만원"

[아시아경제 이선애 기자] 하나금융투자는 30일 농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 326,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 322,500 2021.07.30 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 진라면에 이어 신라면도…라면값 줄인상 현실화오뚜기에 이어 농심도 라면 가격 6.8% 인상[클릭 e종목]라면 가격 인상될까…선호도 "농심>삼양식품>오뚜기" close 의 투자의견 '매수'과 목표주가 '50만원'을 유지한다고 밝혔다.

전일 농심은 내달 16일부터 라면 판가 평균 6.8% 인상을 공지했다. 마지막 판가 인상 시점(2016년 12월) 감안시 약 5년 만의 인상이다. 그동안 주요 원부재료(원맥, 팜유, 박스 등) 부담이 가중되었던 점을 감안하면 이번 인상은 불가피한 선택으로 판단된다. 이번 판가 인상으로 연간 연결 매출액 및 영업이익이 각각 기존 추정치 대비 3.3%, 35.0% 증가하는 효과가 있을 것으로 추정한다. 매출총이익 기준으로는 기존 추정치 대비 약 400억원이 개선되는 효과를 기대한다. 유통 채널 재고 등 감안시 11월부터는 판가 인상이 실적에 반영되기 시작할 것으로 판단한다. 상기 감안시 올해 4분기부터 내년 하반기까지 견조한 이익 개선세를 기대해 볼만하다.

국내는 4분기부터 증익이 가능하고, 해외는 여전히 견조하다. 올해 2·3·4분기 연결 영업이익은 각각 -54.3%·0%·+8.0% 증가할 것으로 추정한다. 전년 국내 높은 베이스 및 판가 인상 반영 시점 감안시 별도 손익은 3분기까지 큰 폭의 감익이 불가피하다. 그러나 4분기부터 판가 인상이 반영되기 시작하면서 내년까지 편안한 실적 흐름을 기대할 수 있다. 코로나19를 계기로 농심의 글로벌 인지도가 확대되면서 수출 및 해외법인은 순성장을 시현 중인 점은 긍정적이다. 농심의 해외 비중은 2019년 30%에서 2021년 38% 까지 확대될 것으로 추정한다. 중장기 해외 성장에 대한 재평가가 기대되는 대목이다.

반면 주가는 역사적 하단 위치한 상황이다. 현 주가는 12개월 Fwd PBR 0.9배에 거래 중이다. 심은주 하나금융투자 연구원은 "주가는 역사적 밴드 하단에 위치해 매력적인 밸류에이션을 제공한다"면서 "단기 실적은 전년 역기저 기인해 부진하겠지만 하반기 갈수록 편안한 증익 국면에 접어설 것으로 전망해 저가 매수가 유효한 시점으로 판단한다"고 강조했다.

