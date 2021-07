"투자자 중심 자산관리 플랫폼 만들겠다"…코스콤·한국금융솔루션 맞손

코스콤 '펀도라' 플랫폼에 마이데이터 적용

[아시아경제 이민우 기자] 코스콤이 한국금융솔루션과 손 잡고 투자자 중심 자산관리 플랫폼을 만들기로 했다.

코스콤은 통합자문플랫폼 '펀도라'를 한국금융솔루션의 '마이데이터(본인신용정보관리업) 서비스'를 연계하는 업무협약을 한국금융솔루션과 체결했다고 29일 밝혔다.

'펀도라'라는 자문사와 증권사, 투자자를 비대면으로 연결하여 자문서비스를 제공하는 플랫폼이다. 투자자는 모바일 애플리케이션(앱)으로 계좌 개설, 포트폴리오 구독 등을 할 수 있다. 비대면 자문 서비스를 통해 펀드와 상장지수펀드(ETF) 등도 살 수 있다. 투자자문사는 '펀도라'를 통해 고객통합관리 뿐만 아니라 후선업무 처리도 가능하다.

한국금융솔루션은 지난 1월 마이데이터 사업자로 지정된 이후 본격적인 마이데이터 시행을 앞두고 서비스 개발과 컨텐츠를 제작중이다.

양사는 펀도라를 한국금융솔루션의 '마이데이터 서비스'와 연계해 개인 자산진단, 투자상품정보, 온라인 자문, 대출 등 소비자 중심의 다양한 금융서비스를 제공하는 플랫폼을 구성할 예정이다.

김성환 코스콤 디지털사업본부장은 "데이터에 근거한 투명하고 전문성 높은 자산관리 플랫폼 제공으로 투자자 인식변화 및 금융투자업계의 상생에도 기여하겠다"고 밝혔다.

조영민 한국금융솔루션 대표는 "양사의 서비스와 데이터를 융합해 기존 대출 중심의 우리의 '핀셋N'이 투자 서비스로 확장 될 것으로 기대한다"며 "서로 힘을 합쳐 자본시장을 대표하는 마이데이터 기반의자산관리 플랫폼을 선보일 수 있을 것"이라고 했다.

