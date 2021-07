29일 서울 서대문구 북아현문화체육센터에 마련된 예방접종센터에서 접종을 마친 시민들이 이상 반응 확인을 위해 대기하고 있다. 국내 코로나19 백신 1차 접종자는 전날 47만7천853명 늘어, 총 1천838만2천137명을 기록했다. 전체 인구의 35.8%에 해당한다./김현민 기자 kimhyun81@

