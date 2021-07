[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 안경덕 고용노동부 장관(왼쪽서 두번째)이 28일 서울시 금천구에 소재한 금형제조사업장에서 기계·기구의 방호장치 등 끼임 사고예방 조치 여부를 점검하고 있다.

고용노동부와 안전보건공단은 이날 산업안전보건감독관 등 1800명을 투입해 '전국 위험현장 일제 점검'을 실시했다.

위험 기계·기구 끼임방지와 안전설비 정비·점검, 안전조치 집중 점검 활동을 펼쳤다.

