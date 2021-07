배드민턴 김가은(23·삼성생명)이 2020 도쿄올림픽 여자단식 16강에 올랐다. 28일 일본 도쿄 무사시노노모리 종합 스포츠플라자에서 열린 조별리그 K조 2차전에서 싱가포르의 여자민을 2-0(21-13 21-14)으로 이겼다. 2전 전승으로 조별리그 1위에 올라 16강에 안착했다. 김가은은 지난 24일 K조 1차전에서 멕시코의 하라마라 가이탄을 2-0(21-14 21-9)으로 따돌린 바 있다. 16강 상대는 L조 1위의 야마구치 아카네(일본)다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr