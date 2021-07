권영세 안동시장 "코로나 유입차단 위해 여행 최대한 자제해 달라"

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 권영세 안동시장은 28일 오전 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 브리핑을 통해 "코로나19 확진의 가장 큰 원인이 타지역 방문으로 나타나고 있다"며 "여행을 최대한 자제해 달라"고 호소했다.

권 시장은 이날 "최근 확진자 대다수는 확진 판정받기 하루, 이틀 전부터 발열·근육통·두통·기침·오한 증상을 보였으며 증상을 느낀 후 바로 검사했다면 하루, 이틀 먼저 확진 판정 받아, 주위 가족, 동료가 확진될 확률을 줄일 수도 있었을 것"이라고 설명했다.

이어 "약간이라도 의심증상이 있으시면, 조금도 지체하지 마시고 안동시보건소 오셔서 즉시 검사를 받아 주시기를 부탁한다"고 당부했다.

안동시에서는 현재까지 총 133만774명을 검사한 결과 300명의 확진자가 발생했다. 18세 이상 전체 인구의 48%인 6만6000여 명이 1차 접종을 마쳤고, 21.3%에 해당하는 2만9000여 명이 2차 접종을 완료했다.

권 시장은 백신 접종과 관련, "예방접종은 코로나 감염을 막고, 돌파 감염된 경우에도 중증화를 예방할 수 있고, 사적모임 4인 제한에서 제외된다"며 빠짐 없는 접종을 강조했다.

