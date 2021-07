[특징주]에이트원, 메타버스 플랫폼 사업 부각…'신고가'

[아시아경제 유현석 기자] 에이트원 에이트원 230980 | 코스닥 증권정보 현재가 2,940 전일대비 360 등락률 +13.95% 거래량 17,805,859 전일가 2,580 2021.07.28 10:14 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 에이트원, ‘서울 VR?AR 엑스포 2021’ 참가…"메타버스 기술 경쟁력 소개"에이트원, '메타시티포럼' 출범…"블록체인 기반 메타버스 구축 추진" close 이 강세다. 최근 주식시장에서 메타버스 관련주들이 부각되면서 메타버스 플랫폼 개발 소식이 영향을 끼친 것으로 보인다.

에이트원은 28일 오전 10시 기준 전거래일 대비 8.33%(215원) 오른 2795원에 거래됐다.

신규 상장주 맥스트가 첫 날부터 이틀째 상한가를 이어가는 등 메타버스 산업 관심이 고조되고 있다. 에이트원은 최근 메타버스 플랫폼 개발 및 구축 동력 확보를 목적으로 170억원 규모 자금조달에 성공하기도 했다.

에이트원은 올해 초 글로벌 시장에서 각광받고 있는 메타버스 산업 출사표 던지며 플랫폼 개발에 나서고 있다. 군 교육용 가상훈련 시스템 솔루션 사업을 비롯해 공공분야 체험형 VR 시뮬레이션 등을 개발하고 있는 에이트원은, 지난 2월 메타버스 솔루션 VR뉴욕스토리, 에이트라이브 등을 론칭하기도 했다.

지난 26일엔 품에자산운용 등을 대상으로 사모CB 7,8,9회차 발행을 결정, 총 170억원 규모 자금조달을 진행 중이다. 7, 8회차 사모CB 90억원이 내달 18일, 9회차 80억원이 9월 30일 각각 최종 납입일이다. 신규 발행되는 사모CB 전환가액은 2586원으로 모두 동일하며, 전환 청구는 납입일로부터 1년뒤부터 가능하다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr