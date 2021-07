파라다이스호텔 부산, '와인 스펙테이터 2글라스'…2년 연속 획득

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스호텔 부산의 레스토랑 '닉스 그릴 앤 와인(Nyx Grill & Wine)'은 세계적인 와인 전문지 와인 스펙테이터로부터 2글라스를 2년 연속 획득했다고 28일 밝혔다.

와인 스펙테이터는 매년 전 세계 레스토랑이 보유한 와인 종류와 수량, 함께 제공하는 요리와 와인 리스트의 조화 등을 평가해 상을 수여하고 있다. 등급에 따라 '어워드 오브 엑설런스', '베스트 오브 어워드 오브 엑설런스', '그랜드 어워드'로 나뉜다.

닉스는 올해 2글라스에 해당하는 '베스트 오브 어워드 오브 엑설런스'를 지난해에 이어 2년 연속 수상했다. 2글라스 등급은 300종 이상의 와인을 보유하고 다양한 원산지와 빈티지(생산년도)로 보다 깊이 있고 넓은 폭의 선택을 제공하는 레스토랑에게 주어진다.

닉스는 마스터셰프 다니엘 황의 지휘 아래 이탈리안, 프렌치, 아메리칸 스타일의 다양한 요리를 현대적으로 재해석해 선보이는 미식 공간이다. '비노 파라다이스'와 전문 소믈리에가 엄선한 페어링 와인을 맛볼 수 있다. 모던한 라운지 감성의 와인바와 오픈 그릴, 해운대 오션뷰를 갖췄다.

파라다이스호텔 부산은 닉스의 이번 수상을 기념해 오는 9월30일까지 프로모션을 진행한다. 덕혼 메를로, 라 리오하 알타 그랑 리제르바 904 등 와인 스펙테이터 톱(Top) 100에 선정된 와인 4종과 여름 스페셜 와인 6종을 30% 할인한다. 첨가물을 최소화해 세계적인 트렌드로 떠오르고 있는 내추럴 와인도 한정 수량으로 특가에 선보인다. 닉스의 디너코스 이용 고객에게 레드, 화이트, 디저트까지 소믈리에가 추천하는 페어링 와인 3잔을 5만5000원에 제공한다.

