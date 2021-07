[아시아경제 김형민 기자] 남자 양궁 올림픽 2관왕을 달성한 김제덕(17·경북일고)이 전관왕을 향한 도전을 시작했다.

김제덕은 27일 일본 도쿄의 유메노시마공원 양궁장에서 열린 도쿄올림픽 양궁 남자 개인전 1회전(64강)에서 말라위의 아레네오 데이비드를 6-0(30-24 27-25 27-20)으로 제압했다.

김제덕은 플로리안 운루(독일)-아리프 판게스투(인도네시아) 경기 승자와 오후 3시 28분 2회전(32강)을 한다.

김제덕은 첫이번 대회에서 안산(광주여대)과 혼성 단체전 금메달을 합작했고 전날 오진혁(현대제철), 김우진(청주시청)과 함께 출전한 남자 단체전에서도 금메달을 목에 걸어 2관왕에 올랐다.

