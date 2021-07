키움증권, 홈캉스 휴가자 대상 '미국 주식 세미나' 개최

[아시아경제 박지환 기자] 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 1,000 등락률 +0.84% 거래량 15,630 전일가 118,500 2021.07.27 10:22 장중(20분지연) 관련기사 증권株, 2분기 실적 괜찮다는데 주가는 '비실비실'외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고[클릭 e종목]"키움증권, 거래대금 감소에 주가 횡보 예상" close 은 오는 28일 18시부터 90분간 휴가 비용으로 미국주식에 투자하기 세미나를 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 세미나는 한국 열린 사이버대학교의 이항영교수와 US STOCK의 장우석 본부장이 강연자로 나선다. 코로나19로 인해 해외여행과 여름 휴가를 대신해 홈캉스하는 투자자에게 휴가비용을 투자할만한 미국주식을 안내하는 시간이 될 전망이다.

키움증권은 매월 세미나뿐만 아니라 모닝스타 미국주식 리서치 국문판 뿐만 아니라 성공적인 투자를 위해 다양한 자료를 제공하고 있다. 고객들의 매매 편의를 위해 프리마켓 서비스를 6시부터로 확대 오픈했다.

세미나 외에도 해외주식 첫 거래 이벤트, 해외주식 입고 이벤트, 그리고 해외주식 수수료 0.1%, 환율우대 최대 95% 이벤트와 실시간 시세 이벤트를 진행한다. 세미나 시청은 키움증권 홈페이지 또는 키움증권 유튜브 채널에서 할 수 있다.

