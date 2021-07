[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자는 피자 40% 파격 할인하는 ‘더 화목한 데이’ 프로모션을 진행한다고 27일 밝혔다.

이날 온라인 방문포장 주문 고객을 대상으로 피자 40% 할인 혜택을 제공한다. 사이드디시 반값 프로모션 외 제휴 및 여타 중복 할인은 불가능하며, 일부 특수매장을 제외한 도미노피자 모든 매장에서 할인 적용이 가능하다.

한편 도미노피자는 최근 식물성 단백질 토핑을 추가한 ‘도미노 식물성 미트 피자’ 5종을 출시했다. 슈퍼푸드로 불리는 병아리콩, 퀴노아, 렌틸콩 등이 포함된 식물성 단백질 토핑을 활용해 만든 제품이다.

