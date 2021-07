▶하막순씨 별세, 박창규(전 국회사무처 전문위원)·이상현(삼성물산 상사부문 커뮤니케이션 그룹장)씨 장모상 = 부산시 영도구민장례식장 특1호, 발인 28일 오전 7시. 051-416-0004

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr