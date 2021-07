SBI저축銀, 국내 유소년 야구단 '에스비아이콘즈' 후원

[아시아경제 김진호 기자] SBI저축은행은 유소년 야구단인 '에스비아이콘즈(SBIcons)'의 후원을 진행한다고 26일 밝혔다.

에스비아이콘즈는 슈퍼 베이스볼 아이콘즈(Super Baseball Icons)의 약자다. 한국야구의 미래를 책임질 전국의 유소년 야구 유망주 16명으로 구성된 야구단으로 SBI저축은행은 유소년 야구에 대한 대중의 관심도를 높이고 활성화시키는 등 유소년 야구 저변 확대를 위해 후원을 결정했다.

에스비아이콘즈는 메이저리그 선수 출신 감독과 한국프로야구(KBO) 출신의 실력 있는 코치를 초빙해 기초 훈련 및 트레이닝, 평가전 등을 거쳐 오는 8월 개최되는 전국 어린이 야구 대회에 참가할 예정이다.

SBI저축은행 관계자는 “한국야구를 이끌어 나갈 유소년 야구 유망주를 위해 후원을 결정하게 됐다"며 "한국의 유소년 야구 유망주들이 좋은 환경에서 즐겁게 꿈을 향해 달려갈 수 있기를 희망 한다”고 밝혔다.

