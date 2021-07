대구도시철도 3호선 열차, 용지역 부근 멈춰서 '양방향 운행 중단'…출근길 대혼란

26일 오전 6시40분 운행 중 열차 갑자기 정지 … 오전 9시 현재 양방향 운행 전면 중단

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 26일 아침 출근시간 대구도시철도 3호선 열차가 운행 중 멈춰서 대혼란이 벌어졌다.

26일 대구도시철도공사 등에 따르면 이날 오전 6시40분께 칠곡경북대병원 방면을 향하던 도시철도 3호선 열차가 용지역 부근에서 멈췄다.

갑작스런 운행 중지로 출근시간대 3호선 열차 운행이 한동안 지연됐다. 오전 9시 현재 복구를 위해 3호선 수성구 용지역~북구 칠곡경북대병원역 구간의 양방향 운행이 전면 중단된 상태다.

대구도시철도공사는 전기 공급에 문제가 생겨 운행이 중지된 것으로 보고, 긴급 복구작업을 벌이고 있다.

대구도시철도공사 관계자는 "용지역을 지나 전동차를 회차시키는 곳에서 전차선 애자 2개가 파손돼 전기 공급이 이뤄지지 않아 운행이 중단된 것으로 보인다"고 전했다.

