미니스톱, 환경사랑 꿈나무 그림잔치 전시회 개최

[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 다음달 31일까지 전북 고창 상하농원 내 파머스빌리지에서 ‘제29회 환경사랑 꿈나무 그림잔치 전시회’를 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 전시회는 ‘나는 우리마을을 지키는 슈퍼히어로’라는 주제로 열린 환경사랑 꿈나무 그림잔치의 수상작 총 247점으로 채워진다. 미니스톱은 지역사회 꿈나무들의 창작활동을 지원하고 어린이들에게 환경보호의 중요성을 알리기 위해 환경사랑 꿈나무 그림잔치를 29년째 열고 있다.

수상 작품들은 전북 고창의 농어촌 체험형 테마공원인 상하농원 내 파머스 빌리지 1층에 전시돼 건강한 자연환경과 함께 전시를 즐길 수 있다. 전시회는 상하농원 입장객과 파머스빌리지 숙박객에게 무료로 개방된다.

미니스톱 관계자는 “어려운 시기에도 전국각지에서 많은 학생이 우수한 작품으로 참여해줬다”며 “환경보호를 위한 아이들의 반짝거리는 아이디어들을 전시회를 통해 확인해보시길 바란다”고 말했다.

