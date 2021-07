[클릭 e종목]덴티움, 견조한 실적과 부담이 없는 주가

[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권은 26일 덴티움 덴티움 145720 | 코스피 증권정보 현재가 68,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 64,300 2021.07.26 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피 1.07% 상승 마감.. 8만전자 재입성덴티움, 유재홍 단독 대표로 변경 올 40% 상승 임플란트株, 거침없는 질주 close 에 대해 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가 기존 8만3000원에서 9만원으로 상향한다고 밝혔다. 12개월 예상 지배주주 순이익 462억원에 목표 주가수익비율(Target PER, 국내외 주요 임플란

트 업체 12개월 예상 PER 평균) 21.6배 적용한 기업가치는 9994억원이다.

나관준 NH투자증권 연구원은 "관세청 수출입통관 기준 올해 6월 사상 최대 월간 수출을 경신하는 등 약 1년간 중국 임플란트 수출 성장세는 지속될 것으로 보인다"면서 " 덴티움 덴티움 145720 | 코스피 증권정보 현재가 68,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 64,300 2021.07.26 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피 1.07% 상승 마감.. 8만전자 재입성덴티움, 유재홍 단독 대표로 변경 올 40% 상승 임플란트株, 거침없는 질주 close 은 국내 임플란트 업체 중 중국 매출 비중 가장 높은 업체로 하반기에도 신흥국 중심의 수출 고성장이 전망되며 타 업체 대비 밸류에이션 매력도 높아 매수를 추천했다"고 설명했다.

덴티움 덴티움 145720 | 코스피 증권정보 현재가 68,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 64,300 2021.07.26 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피 1.07% 상승 마감.. 8만전자 재입성덴티움, 유재홍 단독 대표로 변경 올 40% 상승 임플란트株, 거침없는 질주 close 의 2분기 연결 매출액은 684억원(+32.9% y-y, +27.2% q-q), 영업이익은 141억원(+113.1% y-y, +32.7% q-q, 영업이익률 20.6%)으로 실적 컨센서스에 부합한 것으로 추정된다. SIDEX(서울국제치과기자재전시회), 중국 허난성(河南省) 박람회 참가 등 오프라인 마케팅 활동에 따른 광고선전비 증가 예상되나, 중국, 러시아 등 신흥국으로 수출이 고성장해 매출액, 영업이익 모두 증가할 것으로 전망된다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr