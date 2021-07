김환식 신임 광주시부교육감 26일 본격 업무 돌입

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김환식 신임 광주광역시교육청 부교육감이 26일 부임하고 본격 업무에 돌입한다.

25일 광주시교육청에 따르면 김 부교육감은 전북 정읍 출신으로 고려대학교 행정학과를 졸업하고 동 대학교 대학원에서 교육학 박사 학위를 취득했다.

1992년 제36회 행정고시에 합격해 전북대학교 기획과장, 인적자원정책본부 준비기획단, 호주 퀸즐랜드 주정부 파견, 교육부 학교정책분석과장, 교육정보기획과장, 진로직업교육과장, 직업교육지원과장, 한국방송통신대학교 사무국장, 교육부 평생직업교육국장, 충청남도교육청 부교육감, 유네스코 본부(프랑스 파리) 파견, 전남대학교 사무국장 등을 두루 역임했다.

지난해 4월부터 전남대학교 사무국장으로 재직하다가 이번에 광주시교육청 부교육감으로 부임하게 됐다.

김 부교육감은 "광주시교육청의 주요 정책과 역점 사업의 성과가 창출될 수 있도록 적극행정을 통해 차질 없이 추진하겠다“며 ”학생·학부모·교직원과의 소통과 공감으로 교육현장의 목소리에 귀 기울여 ‘학생이 배움을 주도적으로 설계하고 실천하는 미래교육’을 펼치는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

