美 국가부채 한도 임박…옐런, 의회 조치 촉구

美 정부 부채, 다음달 1일 법정상한 적용…현재 23조4000억달러 규모

2011년 美 신용등급 강등된 사례 언급…공화당·민주당은 ‘줄다리기’

[아시아경제 이준형 기자] 재닛 옐런 미 재무장관은 23일(현지시간) 국가 부채가 한도에 직면했다고 경고하면서 의회에 한도를 확대·유보해달라고 요청했다.

뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 옐런 장관은 이날 상하원 지도부에 보낸 서한을 통해 다음주 사상 초유의 정부 디폴트(채무 불이행) 가능성을 막기 위해 비상 조치에 나서겠다고 예고했다. 옐런 장관은 디폴트가 현실화하면 "미국 경제와 모든 미국인의 생계에 회복할 수 없는 피해를 줄 수도 있다"고 우려했다.

이 같은 우려는 미 정부 부채가 다음달 1일 법정상한 적용을 앞둔 가운데 나왔다. 도널드 트럼프 전 대통령 시절인 2019년 백악관과 의회는 정부 부채에 한도를 적용하는 시점을 올해 7월31일까지 유보하는 데 합의했다. 이 시점이 지나면 부채에 법정상한이 적용돼 연방 정부가 민관에서 돈을 빌리는 규모에 제한을 받게 된다. 현재 부채 규모는 약 23조4000억달러다.

옐런 장관은 2011년 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 미국 신용등급을 강등했던 사례를 언급하기도 했다. 당시 공화당과 민주당은 부채 한도를 유예하는데 극적으로 합의했지만 S&P는 디폴트 위기가 있었다는 이유로 미국에 사상 초유의 오명을 안겼다.

공화당과 민주당은 이번에도 신경전을 벌이고 있다. 미치 매코널 공화당 상원 원내대표는 조 바이든 대통령의 부자 증세 등에 반발하며 모든 공화당 상원의원들이 부채 한도 확대에 반대표를 던질 것이라고 경고했다. 반면 여당인 민주당은 협상 난항에 어떻게 대처할지 전략을 세우지 못한 상황이라고 AP 통신은 전했다.

