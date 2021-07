[아시아경제 김유리 기자] 2020 도쿄올림픽 개막일인 23일 일본의 코로나19 확진자가 4225명을 기록했다.

일본 NHK 집계 등에 따르면 이날 오후 6시30분 현재 일본 전역에서 새로 확인된 코로나19 확진자는 4225명이다. 전날 대비 1170명 줄었으나 일주일 전인 16일 대비로는 793명 늘었다.

일본의 코로나19 누적 확진자는 86만2855명이 됐다. 코로나19 사망자는 8명 늘어 1만5129명으로 집계됐다.

올림픽 개최 도시인 도쿄도는 이날 도내에서 1359명의 코로나19 확진자가 새로 보고됐다고 밝혔다. 전날 대비 620명 줄었으나 일주일 전 대비로는 88명 늘었다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr