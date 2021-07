車업계 실적 개선에…현대모비스도 2분기 호실적(종합)

현대모비스 2분기 영업익 5636억원…전년比 234% 증가 호실적



[아시아경제 이창환 기자] 현대모비스가 글로벌 완성차 업계의 실적 증가와 친환경차량, SUV(스포츠유틸리티차량) 등 고부가가치 차량의 인기에 힘입어 2분기 호실적을 기록했다.

현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 3,000 등락률 -1.06% 거래량 431,051 전일가 282,000 2021.07.23 15:13 장중(20분지연) 관련기사 [속보]현대모비스, 2분기 매출 10.2조원…전년比 36.5%↑[속보]현대모비스, 2분기 영업익 5636억원…전년比 234%↑현대모비스, 뇌파 응용 차량 기술 '엠브레인' 개발 close 는 올해 2분기 매출액 10조2851억원, 영업이익 5636억원, 당기순이익 6696억원을 기록했다고 23일 공시했다.

지난해 같은 기간 대비 매출액과 영업이익은 각각 36.5%, 234% 증가했고 당기 순이익은 185.3% 늘었다.

1분기에 이어 2분기에도 주력 사업인 모듈과 핵심부품 제조 분야에서 견고한 실적 상승세가 이어졌다. 모듈과 핵심부품 제조 분야의 2분기 매출은 8조2728억원으로 지난해 같은 기간 보다 35.8% 증가했다.

완성차 물량 증가와 중형, SUV, 친환경 차량 등으로의 고부가가치 핵심부품 공급 확대가 실적 호조를 이끌었다.

특히 올 2분기에 전기차를 중심으로 한 친환경차 생산 증가로 전동화 매출이 지난해 같은 기간보다 37.8% 증가한 1조3637억원을 기록했다.

현대모비스는 올 상반기 기준으로도 매출 20조1009억원, 영업이익 1조539억원, 당기순이익 1조2729억원을 기록했다.

매출과 영업이익은 각각 25.9%, 98.9% 늘었고, 당기순이익도 118% 증가했다. 불리한 환율 환경과 운송비 상승 부담 등에도 불구하고, 글로벌 자동차 시장의 회복세와 제품 품질 경쟁력이 실적 개선을 이끌었다는 평가다.

현대모비스는 올 2분기에도 북미 완성차 업체에 차량용 인포테인먼트제품을 납품하는 등 수주가 확대되고 있다고 강조했다.

이런 경쟁력을 바탕으로 전장, 램프, 샤시, 전동화 등 고부가가치 핵심 부품을 중심으로 북미와 유럽, 중국 등에서 신규 고객 확보를 위한 글로벌 영업을 강화해 나갈 계획이라고 덧붙였다.

한편 현대모비스는 지난해 코로나19에 따른 경영 불확실성 증대로 시행하지 못했던 분기 배당(주당 1000원)을 하반기에 실시하고, 중장기 주주가치 제고 방안의 하나로 제시했던 자사주 매입도 예정대로 진행할 계획이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr