'실물가치 없는 가상상품 홍보' 50억원대 온라인 사기 일당 구속

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 실물가치가 전혀 없는 가상상품을 온라인 개인간 거래(P2P)로 수십억원을 가로챈 사기범들이 구속됐다.

광주광역시경찰청은 온라인 P2P(개인 간 거래) 투자사기 사이트를 운영한 혐의(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반)로 A(33)씨 등 2명을 구속했다고 23일 밝혔다.

이들은 지난해 12월부터 올해 초까지 모바일 메신저 오픈채팅방을 통해 불특정 다수를 상대로 회원들을 모집해 73명의 피해자들로부터 가상상품 판매대금 및 회원간 거래에 따른 수수료 명목으로 합계 50억원 상당을 가로챈 혐의를 받는다.

사이트에서 판매하는 가상상품(케릭터)을 구매하여 3~5일간 보유한 후 다른 회원에게 재판매하면 12~18% 수익을 낼 수 있으며 미입금된 상품은 회사에서 전량 입금한다고 홍보한 것으로 알려졌다.

각국가 국기 이미지에 점수를 매겨 실물가치가 전혀 없는 허위 가상상품을 만들어 투자를 유도했다.

사이트 내에 표시되는 전자정보로서 회원 간 금전거래의 매개체가 될 뿐 실물이 없고 현실적인 활용 가치가 전혀 없는 것으로 회원간 거래가 거듭될수록 상품 가격이 기하급수적으로 불어나 신규 회원 유입이 없으면 기존 회원이 보유한 상품을 판매하지 못해 손해를 고스란히 떠안게 되는 구조다.

해당 사이트는 오픈 2개월이 지나지 않아 폐쇄됐고 사이트 운영자들은 자신들이 홍보했던 것과는 달리 미입금된 상품을 사들이지 않고 잠적했다.

김진교 광주경찰청 사이버범죄수사대장은 “원금을 보장하고 이자를 약속하는 유사수신의 형태에 온라인 P2P가 결합된 신종 사기 수법”이라며 “특히 기존 회원이 다른 신규 회원을 모집하면 포인트를 지급하는 다단계 방식으로 회원들을 모집해 피해자들이 가족과 주변 지인들에게 위 사이트를 추천, 피해규모가 더욱 커졌다”고 말했다.

또 “코로나19 장기화로 인해 경기침체가 지속되는 상황에서 최근 이와 유사한 구조의 P2P 투자 사이트들이 우후죽순 생겨나고 있다”면서 “시민들의 각별한 주의를 당부드린다”고 덧붙였다.

