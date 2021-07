[아시아경제 문혜원 기자] 제너시스 비비큐(BBQ)는 올림픽 시즌을 맞아 한국 국가대표 선수단을 응원하는 마음을 담은 ‘BBQ 올림픽 메달 세트’ 메뉴를 출시한다고 23일 밝혔다.

이날 개막식을 시작으로 본격적인 올림픽 막이 오르는 가운데 BBQ에서는 올림픽에 출전하는 선수단의 선전을 기원하며 ‘BBQ 올림픽 메달 세트’를 선보인다.

BBQ 올림픽 메달 세트는 인기 메뉴와 사이드 메뉴를 엄선한 최상의 조합을 자랑한다. 금·은·동메달 각각 A, B세트의 2가지 조합으로 구성, 총 6종으로 출시됐다.

올림픽 메달 세트는 카카오 채널을 통해 독점 출시돼 이달 25일까지 카카오톡 BBQ 공식 채널에서 주문봇을 통해서만 먼저 만나볼 수 있다. 카카오톡 BBQ 공식채널을 친구 추가하고, 채팅창 하단의 주문하기 버튼 클릭 후 나타나는 ‘주문 봇’의 안내에 따라 주문을 완료하면 된다.

