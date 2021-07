신한금융, 우수 스타트업 12개사 선발…5억 규모 상금 및 후속 투자 연계 지원

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹은 스타트업 육성플랫폼 신한 스퀘어브릿지에서 스타트업 투자 유치 대회인 제 1회 '히어로 아이알-데이'를 실시했다고 23일 밝혔다.

히어로 아이알-데이는 신한 스퀘어브릿지를 통해 육성한 150여개 스타트업 중 기술력·혁신성·사회적 가치가 높은 12개사의 히어로를 선발해 시상하고 투자유치 및 네트워킹 기회를 확대하는 행사로 코로나19 상황을 감안 유튜브 생중계 방식으로 진행됐다.

신한금융은 히어로 기업 대상으로 한달 간 사업 모델 및 아이알 고도화를 위한 멘토링을 지원했다. 또한 심사결과에 따라 약 5억원의 상금을 지급 하고 향후 신한캐피탈, 신한대체투자운용 등 신한금융 그룹사 및 국내 벤처캐피탈의 투자 유치 기회도 제공할 방침이다.

신한금융 관계자는 "성장 가능성이 높은 스타트업의 사업모델을 투자자들에게 효과적으로 소개하고, 투자 유치라는 실질적인 성과를 지원하기 위해 히어로 아이알-데이를 기획했다"며 "앞으로도 신한 스퀘어브릿지의 다양한 사업을 통해 스타트업 혁신성장 생태계 조성에 앞장서겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr