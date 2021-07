[e 공시 눈에 띄네] - 코스피 22일

<장 마감 후 주요 공시>

▲ LIG넥스원 = 이사회 내 ESG 위원회 신설

▲ 현대차 = 현대글로비스와 3200억 원 규모 상품 및 용역 매입 거래

▲ KB금융 =보통주 750원 분기배당 결정

▲ 진양산업 =보통주 25원 분기배당 결정

▲ 기아 =현대글로비스와 3761억 원 규모 상품 및 용업 매입 거래

▲ 제이알글로벌리츠 =자회사인 제이알제28호리츠의 보통주 3734만 주를 1855억원에 취득.

▲ 한솔로지스틱스 =직접 운송역량 확보를 위해 이스턴물류 지분 100%를 78억원에 취득.

▲ 한올바이오파마 =안구건조증 치료제(HL036) 점안액의 임상3-2상 시험계획서(IND)를 미국 식품의약국(FDA)에 제출.

▲ 하나금융지주 = 보통주 700원 중간배당 결정. 자회사 하나금융투자 보통주 402.37원 중간배당 결정. 하나캐피털 주식 577만1000주 취득 결정. 하나저축은행 주식 809만7160주 취득 결정

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr