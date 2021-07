구리시에 '지상파 FM 라디오 방송' 출범‥ 내년 5월 개국

'소출력 FM' 라디오 매체‥ 주민 참여 공공 채널

[아시아경제 라영철 기자] 경기 구리시는 "21일 방송통신위원회의 공동체라디오 방송 신규 허가에 (가칭)GO구리 FM이 선정됐다"고 22일 밝혔다.

공동체 라디오는 소규모 지역(시·군·구)을 대상의 소출력(10W 이하) 지상파 라디오 방송으로 지역 주민 누구나 참여할 수 있는 공공 매체다.

방송통신위원회는 지난 3월에 모집 공고를 진행, ▲대표의 적격성 ▲지역의 필요성 ▲지역민과 유관기관의 협조와 협력 등을 중점적으로 심사해 '㈔GO구리 FM 등 20여 개 업체를 선정했다.

정원준 구리 FM 대표는 "앞으로 6개월 정도의 준비와 시험 방송 등을 통해 내년 5월쯤 정식 개국 목표로, 사회적 약자들이 직접 참여하는 프로그램 제작 등 구리시민의 문화생활 향유를 위해 노력하겠다"고 말했다.

안승남 시장은 "공동체 라디오 신규 허가 대상 선정을 진심으로 축하하며 철저한 준비를 통해 구리시 지역 공동체 미디어 발전과 지역사회 소통을 강화하는 매체로 자리매김하기를 바란다"고 전했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr