드림텍, 무선 심전도 패치 ‘바이오센서 1Ax’ 美FDA 승인

지난해 유럽 CE 인증에 이은 성과

인도 이어 미국·유럽 시장 공략 본격화

[아시아경제 김희윤 기자] 드림텍이 무전 심전도(ECG) 패치를 기반으로 미국 중앙·원격 모니터링 시장에 본격적으로 진출한다.

드림텍은 무선 심전도 패치 '바이오센서(Biosensor) 1Ax' 및 이를 활용한 '원격 모니터링 플랫폼'이 지난 20일 미국 식품의약국(FDA) 승인을 획득했다고 22일 밝혔다.

이번 승인은 지난 5월 유럽 CE 인증에 이은 성과다. FDA 승인 획득으로 기존 인도 시장 공급에 이어 미국, 유럽 시장 진출 기반을 마련하게 됐다는 게 드림텍 측의 설명이다.

드림텍은 모회사 유니퀘스트와 함께 미국 헬스케어 전문기업 라이프시그널스에 투자해 바이오센서를 공동 개발해 왔다. 2018년 '바이오센서 1A'가 병원용(중앙 모니터링)으로 FDA 승인을 받아 미국, 유럽, 인도 등에 납품해 왔다. 지난해 7월에는 원격 모니터링용으로도 FDA 승인을 추가 획득했다.

이번에 승인된 '바이오센서 1Ax'는 기존 '바이오센서 1A'에 체온 및 호흡 측정 등 기능을 더한 제품이다. 환자의 가슴 부위에 부착하면 심전도·심박수·체온·호흡수 등 주요 생체신호가 클라우드로 전송된다. 스마트폰과 태블릿 PC 등 전자기기는 물론 환자용 모니터 및 병원 중앙 모니터링 시스템에서도 실시간 확인이 가능한 점이 특징이다.

특히 패치를 부착한 환자의 생체신호를 모니터링할 수 있는 '원격 모니터링 플랫폼'도 이번 승인에 포함됐다. 패치와 상호 운용성이 높은 것은 물론 대규모 환자를 동시에 모니터링할 수 있도록 설계됐다. 시간 및 장소에 구애받지 않아 병원 및 가정 내 환자의 생체신호를 실시간으로 확인할 수 있다.

드림텍은 바이오센서를 활용한 헬스케어 사업에 박차를 가하고 있다. '바이오센서 1Ax'에 산소포화도(SpO2) 측정 기능을 추가한 차세대 모델 '바이오센서 2A'도 개발 완료를 앞두고 있다. 향후 혈압, 측정 등 기능을 더해 병원 내 모든 환자의 활력 징후를 원격 모니터링 하는 것이 최종 목표라고 드림텍 측은 덧붙였다.

최대영 드림텍 컨버전스 사업본부장은 "이번 FDA 승인은 무선 심전도 패치뿐 아니라 병원 및 가정의 환자 생체신호를 실시간 원격 모니터링할 수 있는 플랫폼까지 포함한다는 점에서 의미가 크다"며 "스마트 의료기기 개발 역량과 제조 노하우를 바탕으로 비즈니스 모델을 다변화해 비대면 헬스케어로 대변되는 국내외 의료환경에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr