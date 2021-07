제주개발공사, 바이오페트 적용한 제품 개발 완료

사탕수수 유래 바이오 베이스 페트 원료수지 재질

이산화탄소 28% 절감 효과

[아시아경제 임혜선 기자] 제주삼다수를 생산·판매하는 제주특별자치도개발공사가 바이오페트를 적용한 제품의 개발을 완료했다고 22일 밝혔다.

제주개발공사가 개발한 ‘제주삼다수 바이오(가칭)’는 바이오매스(사탕수수 등)에서 유래한 바이오 베이스 페트 원료수지 재질이다. 특히 사탕수수에서 유래한 바이오-MEG를 함유하고 있으며, 기존 페트병 대비 이산화탄소를 28% 저감시키고 석유계 플라스틱과 동일한 분자구조를 보여 100% 재활용도 가능하다.

삼다수가 기존에 사용하고 있는 페트와 비교해 고유점도, 밀도 등 물성 수치가 거의 동일하다. 제품에 대한 국내 식품용기 용출 규격 및 기준을 통과했으며, 추가 안전성 검증도 마쳤다. 향후 국내외 친환경 바이오 인증을 취득을 통해 제품 공신력을 높여 나갈 계획이다.

몸체 재질의 바이오 페트 생산 외 삼다수 캡(뚜껑)에도 바이오-HDPE를 적용해 제품의 친환경성과 자원재활용성을 더욱 높였다.

현재 제주개발공사는 바이오 페트를 적용한 ‘제주삼다수 바이오’에 대한 공사 품질연구팀 자체 연구를 비롯해 제주대학교 생명과학기술혁신센터의 수질검사도 마친 상태다.

공사는 바이오 페트(Bio-PET)를 적용한 제품 시판에 앞서, 7월 말부터 롯데월드 내 키자니아 제주삼다수 체험관 방문객을 대상으로 바이오 페트로 생산한 제주삼다수 330ml 제품을 증정할 예정이다.

김정학 제주개발공사 사장은 “공사는 지난 해 친환경 TFT를 발족한 후 전사적으로 그린 홀 프로세스(Green-Whole Process) 경영에 따라 2030년까지 플라스틱 사용량 50% 절감에 도전하고 있다”며, “바이오 페트 외에도 재생 페트를 활용한 제품 등 친환경 제품 생산을 위한 다양한 시도를 해 나갈 전략”이라고 했다.

