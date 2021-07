삼성바이오에피스, '바이오 인력 양성' 연세대와 산학협력 협약 체결

[아시아경제 서소정 기자] 삼성바이오에피스(대표 고한승 사장)는 연세대학교(총장 서승환)와 지난 21일 연세대 신촌 캠퍼스에서 바이오 산업 우수 인력 양성을 위한 산학협력 협약식을 가졌다고 22일 밝혔다.

이번 협약을 통해 삼성바이오에피스는 연세대와 학술 교류 등 포괄적 산학협력을 맺고 연구노트 경진대회를 열기로 했으며, 생명시스템대학과 바이오의약 프로그램 과정 운영을 통한 현장 중심형 교육을 진행하기로 했다.

삼성바이오에피스는 연세대 대학(원)생을 대상으로 연구노트 작성법을 교육하고 우수 학생에게 장학금을 수여할 예정이며, 회사가 보유한 글로벌 수준의 바이오 의약품 개발 과정에 대한 교육을 실시할 예정이다.

삼성바이오에피스는 바이오 산업 우수 인력 양성에 기여하기 위한 산학협력 활동을 적극 추진하고 있으며 지난 2015년부터 현재까지 전국 6개 대학(카이스트, 전남대, 포항공대, 성균관대, 서울대, 연세대)과 산학협력 협약을 체결했다.

삼성바이오에피스 인사팀장 조종욱 상무는 "앞으로도 국내 대학과의 산학협력 활동을 적극 확대해 나가면서 미래 바이오 산업을 이끌어갈 인재 양성을 위해 지속 노력할 계획"이라고 말했다.

삼성바이오에피스는 2012년 2월 설립돼 창립 10년차를 맞은 바이오 제약사로, 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 개발과 판매 사업을 추진하고 있다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr