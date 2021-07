롯데호텔, 프리미엄 브랜드지수(KS-PBI) 10년 연속 1위

롯데호텔, 한국표준협회 선정 프리미엄 브랜드 지수 10년 연속 1위

"다양한 브랜드 포트폴리오·선도적인 언택트 대응 등서 성과"

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔은 '2021 프리미엄 브랜드지수(KS-PBI)'에서 10년 연속 호텔 부문 1위를 수상했다고 22일 밝혔다.

KS-PBI는 한국표준협회와 서울대학교 경영연구소가 공동 개발한 브랜드 자산 평가모델이다. 매년 전국 성인남녀 10만명 이상의 대규모 표본조사를 통해 브랜드의 인지도, 이미지, 사회적 책임 등을 평가하고 산업군별로 1위 브랜드를 선정해 발표하고 있다.

롯데호텔은 프리미엄 랜드마크 호텔 '시그니엘'을 비롯해 '롯데호텔', 'L7호텔', '롯데시티호텔' 등 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유, 각 브랜드의 정체성에 맞는 서비스를 제공하고 있다. 올해 롯데호텔 상트페테르부르크는 '호텔판 미쉐린 가이드'로 불리는 포브스 트래블 가이드에서 최고 등급인 5성 호텔에 선정되기도 했다.

코로나19 확산 속 신속한 비대면(언택트) 서비스와 효과적인 디지털 플랫폼 활용 등도 높게 평가됐다고 호텔 측은 밝혔다. 롯데호텔은 "온라인 체크인, 드라이브 스루, 딜리버리로봇, 스마트 컨시어지 등 무인 서비스를 강화해 고객 편의성을 제고했다"고 말했다. 국내 호텔 최초로 라이브 커머스를 진행하고 라이프스타일 웹매거진 LHM을 제공하는 등 트렌드에 대응하는 플랫폼의 활용에도 유연하다는 설명이다. 최근에는 KT와 디지털 전환 공동 기획에 대한 업무 협약을 체결하기도 했다.

롯데호텔은 최근 신규 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 슬로건 '그린 스테이 위드아웃 어 싱글 유즈(GREEN STAY without a single use)'를 담은 비전을 선포했다. 이후 일회용 어메니티의 대용량 다회용 디스펜서로 대체하고 무라벨 생수를 도입하는 등의 다양한 프로젝트도 추진하고 있다.

김현식 롯데호텔 대표는 "고객들 덕분에 10년 연속 프리미엄 브랜드 1위의 영예를 안을 수 있었다"며 "40년 경험을 집대성한 롯데호텔의 서비스 품질관리를 통해 세계가 먼저 찾는 글로벌 호텔 브랜드로 거듭나겠다"고 말했다.

