미래 서울 DDP 브랜드상품 청년디자이너 개발… 20팀 모집

서울디자인재단, 제1회 DDP 브랜드 상품개발 청년 디자이너 모집 공고

[아시아경제 임철영 기자] 서울디자인재단이 제1회 DDP 브랜드 상품개발 청년 디자이너 모집을 통해 참여할 청년 20팀을 선정한다고 22일 밝혔다.

서울디자인재단은 DDP를 청년 디자이너 육성 플랫폼으로 만들어 참신한 아이디어를 갖고 있지만 제품 상품화부터 실제 판매까지 어려움을 겪는 청년 디자이너들에게 기회를 제공하고, DDP만의 상품도 개발할 수 있도록 지원하고 있다.

참가대상은 공고일 기준 만19세 이상 39세 이하 청년 디자이너(대학생, 대학원생 포함)로 구성된 팀 또는 개인이다.

출품조건은 지속가능성을 가지고 추후 실현이 가능한 상품 디자인 아이디어여야 하며 타 기업·기관의 공모 수상작 및 기존 양산품을 제외한 신제품이어야 한다.

재단은 1차 심사를 통해 최대 20개 팀을 선정하고, 전문가 멘토링 을 거쳐 아이디어를 시제품으로 제작한 뒤 전문가 심사·시민 선호도 평가를 통해 최종 상위 5팀을 선정한다.

1차 심사를 통해 선정된 최대 20팀에겐 200만원의 상품개발비와 전문가 멘토링 워크숍, DDP디자인페어 전시 참가 기회 등 다양한 혜택을 제공한다.

최종 선정된 5팀에겐 올 연말 라이프스타일 편집숍 ‘DDP디자인스토어’에서 본인의 제품을 판매할 수 있는 기회가 주어진다. 재단은 이들의 제품이 DDP 대표 상품으로 자리 잡을 수 있도록 제품 설계, 상품화 및 제작·양산, 디자인 출원, 온·오프라인 DDP디자인스토어 입점 판매지원 등 후속 지원도 지속할 계획이다.

주용태 서울디자인재단 대표이사 직무대행은 “청년들의 참신한 아이디어가 DDP디자인스토어에서 개발하는 디자인상품의 경쟁력을 높일 것”이라며 “이번 공모를 통해 차별화된 DDP브랜드 상품이 개발되길 바란다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr