신안군 숨은 관광명소로 각광

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 신안군이 마을별 컬러마케팅에 집중하면서 비금면 용소마을이 새로운 관광명소로 떠오르고 있다.

용소마을은 단위 특화개발사업을 통해 마을의 명물인 방죽(용소저수지)에 대단위 연꽃 재배, 부유식 보행로와 용방죽 마을숲, 산책로를 조성했다.

특히, 마을에서 첫구지 해변까지 이어지는 돌담길과 즐비해 있는 파란지붕은 여느 시골길과는 다른 이색적인 모습을 연출하고 있다.

