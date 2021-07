[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서(서장 고재우)는 21일부터 22일까지 2일간 물류창고 등 화재취약대상에 대해 ‘화재안전컨설팅’을 실시했다고 이날 밝혔다.

이번 화재안전컨설팅은 고재우 서장이 직접 방문해 화재취약대상 화재 예방을 위해 추진됐다.

제주드림타워, 대형물류창고시설 4개소를 직접 방문해 타지역 화재사례 전파 및 화재안전 점검 등의 화재안전컨설팅도 진행했다.

고재우 서장은 “대형물류창고 등의 화재취약대상은 화재 시 대형 피해가 발생할 수 있기 때문에 철저한 예방 대책이 필요하다”며 “화재 예방을 위해 관계인과 소방서 간 안전협력체계를 구축하겠다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr