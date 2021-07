한국조선해양, 2Q 영업손 8973억…적자전환

강재가 급등에 따른 공사손실충당금 선(先)반영으로 적자 전환

선가 상승·수익성 위주 수주로 하반기부터 실적 개선

한국조선해양이 올해 2분기 적자를 기록했다. 강재 가격 인상으로 공사 손실충당금을 미리 반영한 탓이다.

한국조선해양은 올해 2분기 연결기준 영업손실 8973억원으로 전년 대비 적자전환했다고 21일 공시했다. 같은 기간 매출은 3.1% 늘어난 3조7973억원을 기록했다. 해양부문은 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가, 플랜트부문은 코로나19 등으로 인한 공정 지연의 영향으로 적자폭이 커졌다.

한국조선해양 관계자는 "강재가 급등 전망에 따라 예측 가능한 손실액을 보수적으로 반영하면서 일시적으로 적자 규모가 커졌다"며 "원자재가 인상이 선가 상승으로 이어지고 있는데다, 안정적인 수주잔량을 바탕으로 수익성 중심의 영업 전략을 펼치고 있어 하반기부터는 실적이 본격 개선될 것"이라고 말했다.

한국조선해양은 올해 상반기에만 총 162척(해양플랜트 2기 포함), 140억달러를 수주하는 등 연초 세운 조선·해양부문 목표액 149억달러를 조기에 달성, 2년 반치 이상의 안정적인 수주잔량을 확보한 상태다.

한국조선해양은 향후 강재의 원재료인 철광석 가격이 안정을 되찾고, 올해 수주한 선박의 매출 비중이 점차 커지면서 실적 개선의 속도도 빨라질 것으로 기대하고 있다.

또 해운 운임과 유가의 상승에 힘입어 선박, 해양플랜트 발주가 꾸준히 이어지고 있는 가운데, 전 세계적인 환경규제 강화로 조선 시장이 친환경 기술 중심으로 재편되고 있는 것 역시 실적 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다.

한편, 현대중공업그룹의 계열사인 현대일렉트릭, 현대건설기계는 22일(목), 현대중공업지주는 23일(금) 각각 2분기 실적을 발표할 예정이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr