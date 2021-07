“LH 해체 결사반대!” 진주 농업인단체협의회, 국회 앞 릴레이 1인 시위

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시 농업인단체협의회는 소속 단체 대표자 11명의 참여로 지난 19일부터 23일까지 5일간 국회 정문 앞에서 해체 수준의 LH 혁신안을 반대하는 릴레이 1인 시위를 펼치고 있다.

이번 릴레이 1인 시위에 참여한 임호식 협의회장은 “농지 등의 부동산 투기를 한 LH 임직원과 공직자는 일벌백계로 다스리는 것이 합당하나, LH의 기능과 조직, 인력을 축소하는 것은 부동산 투기를 원천적으로 차단하지 못하고 국가균형발전을 저해하는 결과만 낳을 뿐 해결책이 될 수 없다”고 주장했다.

임 회장은 “부동산 투기의 근본 원인을 해결하기 위한 법과 제도를 보완하고 해체 수준의 LH 혁신안은 재고해야 한다”고 반발했다.

진주시 농업인단체협의회는 지난달 3일부터 21일까지 남해고속도로 문산나들목 입구에서 단체별 릴레이 캠페인을 전개했다.

이달 7일 농업인단체 명의로 성명을 발표해 해체 수준의 LH 혁신안을 절대로 받아들일 수 없다고 밝혔다.

