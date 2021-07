홍준표, 김경수 유죄에 "文, 내게 사과하라…'분기탱천' 할 일"

[아시아경제 금보령 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 김경수 경남도지사의 징역 2년 확정 판결을 놓고 '분기탱천' 해야 할 사건이라고 지적했다. 문재인 대통령을 향해서는 '사과하라'며 날을 세웠다.

21일 홍 의원은 페이스북을 통해 "지난 대선이 드루킹 8800만 건의 어마어마한 댓글 조작으로 승부가 결정난 여론 조작 대선이었음이 대법원에 의해 확정됐다"고 밝혔다. 대법원은 이날 김 지사에게 '드루킹 댓글 조작' 공모 혐의로 징역 2년을 확정했다.

제19대 대선 당시 자유한국당(국민의힘 전신) 후보로 출마했던 홍 의원은 "정권 출범의 정당성을 상실했다"며 "지난 대선 때 김 지사는 문재인 후보의 수행비서였기 때문에 김 지사의 상선(上線) 공범도 이제 밝혀야 한다"고 비판했다.

이어 그는 문 대통령에게 사과를 요구했다. 홍 의원은 "지난 대선 여론 조작의 최대 피해자였던 저나 안철수 국민의당 후보에 대해 문 대통령은 최소한의 조치로 사과는 해야 하지 않을까. 조작된 여론으로 대통령이 되었다면 대국민 사과라도 해야 되지 않을까"라며 "저에 대해 씌워졌던 악성 프레임도 이제 사과할 때가 되지 않았나"라고 꼬집었다.

또 홍 의원은 "더이상 한국 대선이 여론 조작으로 이루어지는 일이 없도록 특단의 조치를 취해야 할 때다. 또다시 여론 조작으로 차기 정권을 창출하려는 그들의 시도는 이제 봉쇄되어야 한다"며 "국민들이 분기탱천(憤氣撑天) 해야 할 사건"이라고 강조했다.

