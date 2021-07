철도공단, 중소 협력사 ‘청년인재 장기재직’ 지원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단이 철도분야 중소 협력사에 근무하는 청년인재의 장기재직을 지원한다.

21일 철도공단은 중소벤처기업진흥공단과 이 같은 내용의 ‘중소기업 핵심인력 성과보성기금(청년 재직자 내일채움공제)’ 지원에 관한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

기금은 중소·중견기업 청년 근로자의 장기재직을 유도하기 위해 사업주, 근로자, 정부가 5년간 공동으로 공제금을 적립하고 만기 때 성과보상금 형태로 지급된다.

5년간 근로자가 720만원(월 12만원), 기업이 1200만원(월 20만원), 정부가 1080만원(3년 7회 분납)을 적립한 후 만기 시 근로자에게 적립한 기금을 지급하는 방식이다.

철도공단은 철도 중소·중견협력사에서 6개월 이상 재직한 청년 핵심인재 12명을 선정해 향후 5년간 기업이 부담하는 공제금 매월 20만원 중 10만원을 지원할 계획이다.

철도공단 김한영 이사장은 “협약이 코로나19로 어려움을 겪는 철도 중소협력사의 안정적 기업운영과 내부역량 강화에 도움이 되길 바란다”며 “철도공단은 앞으로도 각 분야에서 상생발전과 동반성장을 위한 사회적 역할과 책임을 다하겠다”고 말했다.

