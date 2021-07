황칠경옥고, 공진단, 건강검진권 등(1000만 원 상당) 기탁

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 명문한방병원에서 지난 20일 담양군보건소를 방문해 코로나19 방역을 위해 수고하는 방역 관계자에게 전달해달라며 경옥고, 공진단, 건강검진권 등 (1000만 원 상당)를 맡겼다고 21일 밝혔다.

명문한방병원 김동석 원장은 “최근 수도권 지역 확진자가 잇달아 발생하는 가운데 코로나19 대응에 최일선에서 방역과 더위에 이중고를 겪고 있는 보건소 직원들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

김순복 보건소장은 “코로나19로 인해 전 군민이 어려운 시기에 온정의 손길로 도움을 준 명문한방병원에 감사드린다”며 “앞으로도 청정 담양을 지켜나가는 데 최선을 다하겠다”고 감사를 전했다.

